Von der Leyen, Ürdün'de düzenlenen AB-Ürdün Yatırım Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB ile Ürdün arasındaki istihdam, enerji, ticaret, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin güçlendiğini belirterek, Körfez'de savaşın başlamasının ardından çok sayıda Avrupa vatandaşının güvenli şekilde ülkelerine dönmesine sağlanan katkıya dikkati çekti.

Jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde işbirliğinin öneminin daha da arttığını vurgulayan von der Leyen, "Ürdün, bölgede bir istikrar ve dayanıklılık örneğidir." dedi.

Ürdün'e yatırım yapmanın Avrupa açısından hem siyasi hem de ekonomik olarak mantıklı olduğunu dile getiren von der Leyen, "Bölgesel çalkantılara rağmen Ürdün, Avrupa için güçlü ve dayanıklı bir ekonomik ortak olmaya devam ediyor. Basitçe ifade etmek gerekirse Ürdün, akıllıca bir yatırım." diye konuştu.

Avrupa'nın güvenli ticaret güzergahı arayışı

Von der Leyen, Ürdün'ün en büyük avantajlarından birinin üç kıtanın kesişim noktasındaki coğrafi konumu olduğunu belirterek, Akabe Limanı'nın bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline geldiğine dikkati çekti.

Akabe Limanı'nın Irak için ayrıcalıklı bir geçiş kapısı, Suriye'nin güneyi içinse tercih edilen bir giriş noktası olduğunu anlatan von der Leyen, "Avrupa için bu aynı zamanda bir ekonomik güvenlik meselesi. Hürmüz Boğazı, tek bir dar geçiş noktasının küresel akışları ne kadar hızlı aksatabileceğini gösterdi. Birliğimizin güvenilir ortaklarla güvenli güzergahlara ihtiyacı var. Akabe tam da bunu sağlıyor. Akabe, bölgenin lojistik merkezi ve daha fazla yatırımın itici gücü haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa ile Ürdün arasındaki dijital bağlantıların da güçlendirileceğini kaydeden von der Leyen, Medusa deniz altı fiber optik kablo sisteminin Ürdün'e uzatılması için anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Von der Leyen, "Bu sistem Hindistan'a kadar uzatıldığında Ürdün, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki geniş bir veri ağının merkezinde yer alacak." şeklinde konuştu.

Tarihi ticaret yollarının Petra'ya refah kazandırması gibi yeni ulaşım, dijitalleşme ve lojistik ağlarının da Ürdün'e yeni fırsatlar sunacağını belirten von der Leyen, bu gelişmelerin istihdamı artıracağını, yatırımları teşvik edeceğini ve yüksek katma değerli sektörlerin büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ürdün'ün ekonomik reformlarına destek

Von der Leyen, özel sektör yatırımları için güvenli, öngörülebilir ve ticari açıdan cazip bir ortamın gerekli olduğunu kaydederek, "Ürdün'ün ekonomik reformları bu nedenle kritik önem taşıyor. Bugün bu reform gündemini desteklemek üzere 670 milyon euronun üzerinde kaynak sağlayacağımızı açıklamaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

AB ile Ürdün arasında Sürdürülebilir Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşmasına yönelik müzakerelerin de başlatılacağını dile getiren von der Leyen, "Bu, yatırımları daha basit, güvenli ve şeffaf hale getirecek. Yatırımcılara Ürdün'e yönelmeleri için yeni nedenler sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile Ürdün arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı

Öte yandan, AB Komisyonundan yapılan açıklamada, konferans kapsamında Ürdün'ün ekonomik modernizasyonunu ve dayanıklılığını desteklemeye yönelik çeşitli anlaşmalar imzalandığı bildirildi.

AB ile Ürdün arasında, 2027 ve 2028 yıllarında 500 milyon euroya kadar makro finansal yardım sağlanmasını öngören mutabakat zaptının imzalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu kredinin kullandırılmasının çeşitli koşullara bağlı olduğu ifade edildi.

AB ile Ürdün arasında Ocak 2025'te Stratejik ve Kapsamlı Ortaklık Anlaşması imzalanmıştı.

AB, söz konusu ortaklık kapsamında Ürdün'e 2025-2027 döneminde 640 milyon avrosu hibe, yaklaşık 1,4 milyar eurosu yatırım ve 1 milyar eurosu uygun koşullu kredi olmak üzere toplam 3 milyar euroluk finansman ve yatırım desteği sağlamayı taahhüt etmişti.