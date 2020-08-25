Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Otobüste kadına şiddete yolcular tepki göstermedi
İstanbul'da yolcu otobüsünde bir kişi yanında oturan kadına önce tokat attı ardından ise hakarette bulundu. Otobüsteki yolcular ise olayı sessizce izledi.
Yanındaki kadına şiddetli bir biçimde vurdu, ardından ise hakaret etti. Olay İstanbul Arnavutköy'de kalabalık bir otobüste yaşandı.
Kadına uygulanan şiddeti diğer yolcular, sadece izlemekle yetindi. Kimsenin müdahale etmediği o anları bir yolcu cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Aynı kişi maske takmadığı için daha önce otobüsteki diğer yolcular tarafından da uyarıldı. Hatta kendisine maske de verildi ancak buna rağmen maskesini de takmadı.
Etiketler: stanbul otobüste dayak kadına şiddetSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 12:33
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