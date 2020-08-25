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Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Durağan-Vezirköprü kara yolu Yağınözü mevkiinde, Sinop'un Durağan ilçesi yönüne giden Necip Öztürk'ün kullandığı kamyon ile karşı yönden gelen Dursun Yolcu idaresindeki minibüs çarpıştı.
Devrilen minibüsteki yolculardan Naciye Köseli olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan yolcular Hikmet Köseli, Hanife ve Hasan Özdemir, Ümmühan ve Osman Arslan ile minibüs sürücüsü sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan Osman Arslan, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Naciye Köseli'nin cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Samsun yolcu minibüsü kamyonSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 11:57
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