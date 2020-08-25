Durağan-Vezirköprü kara yolu Yağınözü mevkiinde, Sinop'un Durağan ilçesi yönüne giden Necip Öztürk'ün kullandığı kamyon ile karşı yönden gelen Dursun Yolcu idaresindeki minibüs çarpıştı.

Devrilen minibüsteki yolculardan Naciye Köseli olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan yolcular Hikmet Köseli, Hanife ve Hasan Özdemir, Ümmühan ve Osman Arslan ile minibüs sürücüsü sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Osman Arslan, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Naciye Köseli'nin cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.