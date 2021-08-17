Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüste çıkan yangını sürücü söndürdü
İzmir'in Konak ilçesinde bir belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün çabasıyla söndürüldü.
Buca-Halkapınar seferini yapan Gürkan Şenbaş idaresindeki belediye otobüsü, Kent Müzesi durağından hareket ettiği sırada klima aksamının bulunduğu bölümden patlama sesi geldi.
Kapıları açarak yaklaşık 15 yolcuyu tahliye eden Şenbaş, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.
Sürücünün kontrol altına aldığı yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.
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