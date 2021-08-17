Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da eylül-ekim aylarında "kadife sezonu" olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullandıkları belirtildi.

Türkiye'nin payı yüzde 95'i aştı

Güzel hava ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin yalnızca kadife sezonunda değil, kasım ayında da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, paket tur satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 95'i aştığı bilgisine yer verildi.

Rus turistlerin, özellikle Antalya ve Ege bölgesindeki tatil noktalarına rağbet gösterdiği aktarılan açıklamada, tatil sezonu sona ererken İstanbul gibi şehirlerdeki turlara da talebin artacağı belirtildi.

Açıklamada, tarifeli uçuşların bir süre önce tekrar başladığı Mısır’ın tatil noktalarına yönelik talebin ise düşük seviyede kaldığı kaydedildi.