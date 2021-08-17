Sel, ardında birçok mucize kurtuluş hikayesi de bıraktı. Onlardan biri de Kastamonu Bozkurt'taki bir giyim mağazasında yaşandı.

Mağazanın sahibi Şaban Demirci, selin geldiği sıralarda bir müşterisiyle içerideydi. Ne olduğunu anlamadan suyun içinde kaldı.

"3 dakikada su, merdiven hizasından üst kata çıktı"

Şaban Demirci yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kapıyı içeriden kitledim. İçerde de bir müşterim vardı, o üst kata çıktı. Ben giderken arkamdan cam patladı. Su seviyesi göğüs hizama gelince su beni yukarı kaldırdı. Bu kadar büyük ölçekli olduğunu bilmiyorduk. 3 dakikada su merdiven hizasından üst kata geçti. Yine göğüs hizasına geldi"

Esnafın yardımına komşuları yetişti

Üst tarafındaki bölüme çıktıklarında kurtulduklarını düşündüler, ancak öyle olmadı. Komşularının yardımıyla dükkanın çatısına çıktılar. Ardından botlarla binadan tahliye edildiler.

Son anda selden kurtulan Şaban Demirci, şimdi iş yerini balçıktan temizlemeye çalışıyor.