Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayancık Devlet Hastanesi'nde sel temizliği: Mehmetçik ve gönüllüler seferber oldu
Selle birlikte tahliye edilen ilk yerlerden Sinop Ayancık'taki Devlet Hastanesi'nde temizlik çalışmaları sürüyor. Hastanenin en kısa sürede hizmete girmesi için gönüllüler de seferber olmuş durumda.
Sinop Ayancık Devlet Hastanesi, Batı Karadeniz'deki selin ilk vurduğu yerlerden biriydi.
Felaketin ardından hemen tahliye edildi. Ancak sel, geride büyük hasar bıraktı.
Yaşanan sel felaketinde büyük oranda zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi'ni yeniden eski günlerine döndürebilmek için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mehmetçik ve gönüllüler el ele
Mehmetçik hastanenin içini çamurlardan temizliyor. Çevre ilçelerden gelen gönüllüler de çalışmalara canla başla destek veriyor.
Ayancık Devlet Hastanesi, temizlik işlemlerinin ardından yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Haber: Seyfi Karadeniz
Kamera: Mehmet Gençali
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