Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkisinde kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle hasar meydana geldi.

Dışarı akmaya başlayan sular yaklaşık 5 dakikada Atatürk Bulvarı'nı kaplayarak zemin katlardaki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Birçok mahallede 4 saatlik su kesintisi

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada ise arıza nedeniyle Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Akınlar, Sarayyeri, Kara Hacımusa, Karaca, Beyciler, Çavuşlar, Koçyazı, Fatih ve Yeni mahallerinde yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacağı ve arızanın bir an önce giderilmesi için de çalışma başlatıldığı belirtildi.