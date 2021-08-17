Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boru patladı caddeyi su bastı
Düzce'de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir cadde sular altında kaldı.
Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkisinde kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle hasar meydana geldi.
Dışarı akmaya başlayan sular yaklaşık 5 dakikada Atatürk Bulvarı'nı kaplayarak zemin katlardaki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.
Birçok mahallede 4 saatlik su kesintisi
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada ise arıza nedeniyle Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Akınlar, Sarayyeri, Kara Hacımusa, Karaca, Beyciler, Çavuşlar, Koçyazı, Fatih ve Yeni mahallerinde yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacağı ve arızanın bir an önce giderilmesi için de çalışma başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: Düzce
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