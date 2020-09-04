Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı.

Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı. Otobüse alınmayan yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu.

Bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.

"Maskesiz şekilde otobüse binmek istedi"

Yolcunun durak haricinde binmeye çalıştığını belirten otobüs şoförü Hasan Ayyıldız, “Aşık Veysel Caddesi üzerindeki trafik ışığında beklerken bir şahıs, durak haricinde ve maskesiz şekilde otobüse binmek istedi. Kapıya vurmaya başladı ben de durak harici yolcu alamayacağımı söyledim. Daha sonra benim olduğum tarafa doğru dolaştı. Benim yanımdaki camı yumruklamaya başladı. Alamayacağımı ve gitmesini söyledim. Daha sonra sileceklere tutunmaya başladı. Yeşil ışık yanınca, arkadaki araçların beni uyarmasıyla yavaş yavaş hareket ettim. Ben ve otobüsteki yolcular, aracın önünden çekilmesini söyledik. Ben biraz daha hareket etmeye başlayınca sağ taraftaki sileceği kopararak, kendisini yolun kenarına attı. Otobüsün önüne yapıştı. Karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

Benzer olaylarla sık sık karşılaştıklarını söyleyen Hasan Ayyıldız, “Maskesiz binmek isteyen kişiler çok oluyor. Ayrıca bu olayın yaşandığı bölgede çok fazla otobüse, kart basmadan binmek isteyenler oluyor. Hep mağdur olan, vatandaşla karşı karşıya gelen biz oluyoruz. Otobüse alsaydım daha fazlası olabilirdi. Belki beni darbetmeye bile kalkabilirdi" diye konuştu.