Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta, ev ve tekstil ürünleri sattığı dükkanının bulunduğu binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması kararına tepki gösteren Recep Bilgiç, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Bilgiç daha sonra kendisini iş yerine kilitledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilerek iş yerinden çıkarılan Bilgiç, gözaltına alındı.