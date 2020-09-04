Mersin Erdemli'de bir apartmanın enerji dağıtım panosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın dolayısıyla binadaki dairelere duman yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

6 kişi kurtarıldı

Ekipler, dumandan etkilenen 3 çocuk ile biri hamile 3 kadını itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu katlardan indirdi.

Erdemli Devlet Hastanesine sevk edilen 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.