Haber Giriş: Kaynak: AA
Apartmandaki yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de bir apartmanın enerji dağıtım panosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangının dumanından etkilenen 6 kişi, mahsur kaldıkları dairelerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mersin Erdemli'de bir apartmanın enerji dağıtım panosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın dolayısıyla binadaki dairelere duman yayıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
6 kişi kurtarıldı
Ekipler, dumandan etkilenen 3 çocuk ile biri hamile 3 kadını itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu katlardan indirdi.
Erdemli Devlet Hastanesine sevk edilen 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: yangın patlama Mersin enerji dağıtım panosuSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 16:53
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