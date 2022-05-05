Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 18:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otobüs şoföründen Türk bayrağı hassasiyeti
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de belediyeye ait otobüs sürücüsü seyir halindeyken yere düşen Türk bayrağını fark etti. Yolcu dolu otobüsü durduran şoför, Türk bayrağını alıp otobüse çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Sarıhocalar köyü ile Kandıra F Tipi Cezaevi, Şirintepe güzergahında çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 90 numaralı otobüsün sürücüsü, seyir halinde iken yerdeki Türk bayrağını fark etti.
İçi yolcu dolu otobüsü durduran sürücü, önüne çıkan Türk bayrağını alıp aracının ön torpido kısmına bıraktı.
Otobüs sürücüsü izleyenlerin alkışını topladı. O anlar ise an be an otobüsün kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kocaeli
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