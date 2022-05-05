Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da hortum böyle görüntülendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında çıkan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'da Siverek-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde çıkan hortum çevredeki vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntüde, sağanak sonrası oluşan, kara yoluna yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hortumun gökyüzüne yükselmesi yer alıyor.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak Şanlıurfa
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