Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçmaya hazırlığında olan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A.'yı yakaladı.
FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Sınır Güvenliği Yunanistan
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