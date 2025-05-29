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Türkiye
AA/DHA 29.05.2025 17:23

Oto yıkamacıdaki araç böyle alev aldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi, hastanede hayatını kaybetti. Yangının başladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi 1620. Sokak'taki oto yıkama hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin içinde bulunan otomobili de sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Oto yıkamacıdaki araç böyle alev aldı

Yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ak, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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