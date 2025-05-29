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Türkiye
AA 29.05.2025 14:17

Jandarma'dan 'Türkiye Duman Uygulaması'

Jandarma Genel Komutanlığınca, 81 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 17 bin 276 umuma açık yer denetlendi, çeşitli suçlardan aranan 558 şüpheli yakalandı.

Jandarma'dan 'Türkiye Duman Uygulaması'

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, tütün mamulleri kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması maksatlarıyla, tütün mamulleri satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe ve umuma açık eğlence yerlerine yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Duman Uygulaması" gerçekleştirildi.

15 bin 463 personel ve 136 dedektör köpeğin katılımıyla yapılan uygulamada, kahvehane, kıraathane, tekel bayi, büfe gibi 17 bin 276 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Jandarma'dan 'Türkiye Duman Uygulaması'

Kontrollerde kayıp olarak aranan 1 kişi bulunarak ailesine teslim edildi.

Denetimlerde, 1 milyon 188 bin 423 makaron, 1 milyon 63 bin 200 içi tütün dolu makaron, 1122 elektronik sigara, 449 puro, 919 litre kaçak alkol, 3 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 10 av tüfeği, 295 fişek, 179 gram esrar, 15 gram skunk, 17 gram sentetik uyuşturucu ve 21 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamalarda, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan 1 şüpheliyle birlikte çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 558 kişi gözaltına alındı.

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Jandarma Genel Komutanlığı Sigara Tütün
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