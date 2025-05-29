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Türkiye
DHA 29.05.2025 12:43

İstanbul'da kirliliğe neden olan tankere 16 milyon lira ceza

İstanbul Avcılar açıklarına 29 Mart 2024'te demirleyen ve kirliliğe neden olan tankere, Çevre Ajansı tarafından 16 milyon 349 bin lira ceza kesildi.

İstanbul'da kirliliğe neden olan tankere 16 milyon lira ceza

Avcılar açıklarında 29 Mart’ta demirleyen 183 metre uzunluğundaki ve 32 metre genişliğindeki Antigua ve Barbuda ülkesi bayrağı taşıyan kimyasal/petrol ürünleri taşıyan tanker akşam saatlerinde havaya yoğun duman ve kurum püskürttü.

İhbar üzerine Avcılar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi harekete geçti. İnceleme yapan ekip, tankerin yoğun duman ve kurum püskürtmesi nedeniyle kirlilik oluştuğunu belirledi. Ekipler tarafından alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaydettiği görüntülerle, diğer belge ve dokümanları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderdi.

Bakanlığa bağlı Çevre Ajansı, dosyadaki bilgi ve belgeleri inceleyerek tankere 16 milyon 349 bin 762 lira para cezası kesti.

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Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Kirliliği İstanbul
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