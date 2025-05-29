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Türkiye
AA 29.05.2025 12:39

Meteoroloji uyardı: İç ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı: İç ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ile Muğla'nın iç kesimlerinde, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusunda, Kütahya'nın güney ve doğusunda, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Eskişehir'in güney ve doğusunda, Konya'nın kuzeyinde, Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde de yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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