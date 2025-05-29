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Türkiye
AA 29.05.2025 10:55

İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle belediye hizmetlerinde aksama oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grev yapması nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı.

İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle belediye hizmetlerinde aksama oldu
[Fotograf: AA]

Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçi, gece saatlerinde grev başlattı.

Belediye otobüslerinin bir kısmının çalışmaması sonucu duraklarda kuyruk oluştu. Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.

Vatandaşlar toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu. Konak ilçesindeki Halkapınar aktarma merkezinde yoğunluk oluştu.

İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oldu, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.

Temizlik, park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da grev nedeniyle bazı hizmetler durdu.

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