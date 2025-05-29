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Türkiye
AA 29.05.2025 10:27

Elektrikli bisiklete çarpıp kaçtı, plakası olay yerinde kaldı

Antalya'da elektrikli bisikletiyle ilerleyen kadın, hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde plakası ve tamponu düşen aracın sürücüsü kaçarken, aracın daha önce 10 ayrı kazaya karıştığı ve başkasının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Elektrikli bisiklete çarpıp kaçtı, plakası olay yerinde kaldı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükran Ceylan, işe gitmek üzere evinden çıktı. Elektrikli bisikletiyle caddeye dönüş yaptığı sırada, görgü tanıklarının ifadesine göre hızla gelen otomobil, Ceylan'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ceylan yaralanırken, otomobil sürücüsü ise ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza sırasında aracın plakası ve tampon parçaları olay yerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ceylan'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Ceylan'ın sol elinde kırık tespit edildiği, vücudunun çeşitli yerlerinde ağrı ve şişlikler oluştuğu öğrenildi.

"Bana hakaret edip yardım etmeden kaçtı"

Yaralı kadın, sürücüden şikayetçi olduğunu belirterek hem maddi hem manevi zarar gördüğünü, yürümekte zorlandığını ifade etti.

Şükran Ceylan, yaptığı açıklamada, yolu kontrol ederek yavaşça ilerlediği sırada hızla gelen aracın kendisine çarpıp kaçtığını söyledi.

Ceylan, "Aracın üzerinden takla atmış bir şekilde geçtim, o anı hatırlıyorum, yerde yatmış bir şekilde bulundum. Plakayı o an aldım. Bana hakaret edip yardım etmeden kaçtı. Daha sonra öğrendim ki araç başkasının üzerine kayıtlıymış, sanırım sürücünün ehliyeti de yokmuş. Gereken cezanın verilmesini istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canının da yanmasını istemiyorum." diye konuştu.

Daha önce 10 ayrı kazaya karışmış

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan ve aracının daha önce 10 ayrı kazaya karıştığı, ayrıca başkasının üzerine kayıtlı olduğu belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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