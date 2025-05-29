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Türkiye
AA 29.05.2025 10:12

Mersin'de 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince toz meyve suyu konsantresi üretim deposu olduğu değerlendirilen yere operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada 812 kilogram sentetik toz ecza maddesi ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Buradaki şüpheliler F.D., M.Ş. ve M.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. ve M.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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