Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlara 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemleri ile destek verildi.

Operasyonlar sonunda 70 ton toz esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları aktardı:

"Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."