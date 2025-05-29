Parçalı Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 29.05.2025 08:20

Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır’da 70 ton toz esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlara 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemleri ile destek verildi.

Operasyonlar sonunda 70 ton toz esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

 

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları aktardı:

"Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Diyarbakır Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi için arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:56
5 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek
09:55
Brent petrolün varili 65,14 dolardan işlem görüyor
09:49
Soykırımcı İsrail'in saldırısında 5 İHH çalışanı hayatını kaybetti
09:31
Güney Kore'de 4 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
09:56
İsrail basınına göre, ABD'nin önerisi Gazze'de 60 günlük geçici ateşkesi kapsıyor
09:20
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gazze'de Filistinliler, yardım dağıtım noktasına akın etti
Gazze'de Filistinliler, yardım dağıtım noktasına akın etti
FOTO FOKUS
Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ