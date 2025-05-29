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Türkiye
AA 29.05.2025 07:46

Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi için arama çalışmaları sürüyor

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için sabah saatlerinden itibaren arama çalışmasına yeniden başlandı.

Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi için arama çalışmaları sürüyor

Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin tekneden suya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi karaya çıkardı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, 6 kişilik grubun tekneyle baraj gölüne açıldığı, gezinti sırasında 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün suya düştüğü tespit edildi.

Gece ara verilen arama çalışmalarına ekipler, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Dalgıç polisler zodyak botla arama çalışmalarını sürdürüyor.

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