Bursa'da dünyaca ünlü enginarı hırsızlar hasat etti

Bursa'da yaşayan 52 yaşındaki çiftçi Mehmet Kazel, bir yıl önce ektiği ve hasat zamanı gelen enginarlarını toplamak için tarlasına gittiğinde tanesi 50-60 liradan satılan yüzlerce enginarın yerinde olmadığını fark etti.

4-5 yıldır bölgede enginar yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Kazel, "Sabah ürünlerin hasadı için buraya geldim. Tarlada enginarların çalındığını gördüm. Muhtemelen gece vakti buraya gelip tarladaki enginarları toplamışlar. 60 bin liranın üzerinde enginar çalmışlar, bize de bir tane yiyelim diye bırakmışlar." şeklinde konuştu.

"Biz bu parayı kazanmak için emek veriyoruz"

Emeğinin bir gecede çalınmasına tepki gösteren Kazel, "Biz bu parayı kazanmak için emek veriyoruz, şimdi bu para onların boğazından nasıl geçecek? Ben onları Allah'a havale ediyorum." dedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin, hırsızlığın gerçekleştiği saat aralığındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürerken, çiftçi Kazel, vatandaşlardan pazarlarda şüphelendiği bir durum olursa 112 ekiplerini aramalarını istedi.

Coğrafi işaret tescili bulunan Hasanağa Enginarı, kendine has lezzeti ve kılçıksız olmasıyla biliniyor.