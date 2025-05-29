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Türkiye
DHA 29.05.2025 11:27

Cüce kargalar inekten kopardıkları tüyle bacaya yuva yaptı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 cüce karga, inekten kopardıkları tüylerle evin bacasına yuva yaptı. İneğin sahibi Seyfullah Kasımoğlu kargaları cep telefonuyla görüntüledi.

Erciş'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Seyfullah Kasımoğlu, evinin çevresinde otlayan ineğinin sürekli huzursuzlandığını fark etti.

Durumu izlemeye alan Kasımoğlu, 2 cüce karganın ineğinin sırtına konup tüylerini kopardığını görünce takibe aldı. Elindeki cep telefonuyla kayıt alan Kasımoğlu, cüce kargaların inekten kopardığı tüylerle evinin bacasına yuva yaptığını gördü.

"Soğuk havalarda artık soba da yakmayacağız"

Kasımoğlu, "İneğimin sırtına konan kargalar nedeniyle huysuzlandığını görünce yaşananları kameraya çektim ve kargaların ineğimden tüy kopardıklarını görünce de takip ettim. Yolunan bu tüylerle kargaların yaşadığımız evin bacasına yuva yaptıklarını belirledik. Yuvaya karışmıyoruz ancak baca da kargaların yuvası olduğu için soğuk havalarda artık soba da yakmayacağız" dedi.

"Yuvalarını bu şekilde daha konforlu hale getirirler"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, cüce kargaların davranışının, türün bilinen özellikleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Durmuş, havzada bulunan dört karga türünden biri olan cüce kargaların, ekolojik olarak söğüt ve kavak ağaçlarının yanı sıra özellikle kırsal kesimlerdeki evlerin çatı araları ve taş oyuklarını da üreme alanı olarak kullanabildiğini ifade etti.

Kargaların ilkbahar aylarında üreme dönemine girdiğini ve yuvalarının ana hatlarını ot ve çalılarla ördükten sonra içini tüy, kağıt gibi yumuşak materyallerle döşediğini anlatan Durmuş, "Bu yumuşak materyalleri genellikle büyükbaş veya küçükbaş hayvanların sırtlarından ya da dökülmüş olan tüylerinden temin ederler ve yuvalarını bu şekilde daha konforlu hale getirirler" dedi.

"İnsana daha fazla yaklaşan bir türdür"

Değişen çevre koşulları ve artan yerleşim alanları nedeniyle hayvanların insanlara daha fazla yaklaştığını vurgulayan Prof. Dr. Durmuş, şunları kaydetti:

"Cüce kargalar, hem boyut olarak en küçük karga türlerinden biridir hem de insana daha fazla yaklaşan bir türdür. Bu nedenle evlerin çatılarında, bacalarında yuva yapan türlerin başında cüce kargalar gelir. Diğer üç karga türü ise daha çok koloni halinde ağaçların üstünde yuva yapmayı tercih eder ve evleri veya oyukları pek kullanmazlar."

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