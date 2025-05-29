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Türkiye
AA 29.05.2025 11:34

Döner zincirine FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Döner zincirine FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen döner zincirinin işletmelerine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5, Samsun'da 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan Y. A., R.A., Y.D., M.Y.G., E.A. ve N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

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