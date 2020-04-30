Çakmak Mahallesinde bir ailenin otizmli Melek isimli çocuklarının olduğunu ve polisleri çok sevdiğini öğrenilmesi üzerine Ümraniye İlçe Emniyeti'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri dün aileyi ziyaret ederek tattı ikramında bulundu. Polisleri evin kapısında sevinçle karşılayan otizmli Melek, Polisleri selam vererek karşıladı.

Melek ve ailesi de, polis ekiplerine bu davranışından dolayı teşekkür etti.