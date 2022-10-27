Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de saka kuşu avına 29 bin 627 lira ceza
Osmaniye'de, ağ kullanarak saka kuşu avlarken suçüstü yakalanan kişiye 29 bin 627 lira ceza uygulandı.
Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada, ağ kullanarak 19 saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı.
Kaçak avlanan kişiye 29 bin 627 lira ceza kesildi, 19 saka kuşu doğaya salındı.
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