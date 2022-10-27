Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahliye kararı çıkınca evi harabeye çevirdi
Diyarbakır'da yaşayan öğretmen 2019'da bir ev satın aldı. Kiracısını çıkarmak istediğinde yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşındı ve evin tahliyesine karar verildi. Kiracının direnmesi üzerine ev sahibi icra yoluyla tahliye için daireye gitti. Ama gittiğinde evini kullanılamaz halde buldu.
Diyarbakır'da yaşayan öğretmen 2019 yılında bir daire satın aldı. Evde kendisiyle sözleşme imzalamamış kiracı vardı. O da tahliye etmek için hukuki süreci başlattı.
Diyarbakır 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi ev sahibini haklı buldu. Dairenin tahliyesine karar verdi. Ev sahibi, icra yoluyla kolluk kuvvetleri eşliğinde dairesine gitti.
Ev sahibi daireye gittiğinde dairesinin kullanılmaz hale getirildiğini gördü. İddiaya göre ev içinde yaşayanlar tarafından kullanılamaz hale getirildi.
''500 bin TL'lik taşınmazda zarar mevcut''
Ev sahibinin avukatı Ali İsmet Girgin, ev sahibinin büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, "Ekonomik anlamda da bir yıkım yaşıyor aynı zamanda manevi olarak da yıkılmış durumda. Evine kadar gelmiş olan bir tehdit süreci var bu konuda da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş bir koruma kararı mevcut. Daireye giren şahıslar ilgili site güvenlik kamerasıyla tespit edildi. 5-6 şahıs içeri giriyor ve kendim görebildiğim kadarıyla balyoz getirilmiş, hilti getirilmiş elektrikli testere görebildim. Kolluk kuvvetlerinin de yapmış olduğu tespite göre yaklaşık 500 bin TL'lik taşınmazda zarar mevcut" dedi.
Evin hala kredisini ödeyen ve kendisi kirada oturan mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kamera: Faruk Yağız
Etiketler: Diyarbakır Konut
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