İstanbul Arnavutköy'de önce A.S.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan 3 kişi aynı gün Ertaş Sokak'ta da Ayşe B.'nin çantasını çaldı. Başka bir kapkaç sonrası aranan 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Polisten kaçan şüphelilerden Ömer Faruk Y., bir şantiye alanından geçerken 5-6 metre derinlikteki kuyuya düştü. Şüphelinin düştüğünü gören polis diğerlerini kovalamayı bırakıp düşen kişinin yardımına gitti. İçinde su olan kuyuda kurtarılmak için sesini duyurmaya çalışan şüpheli, polisi görünce yardım istedi. Polis, şüpheliyi kuyudan kurtarmak için önce kuyuya ip uzattı ancak Ömer Faruk Y. ipe tutunamadı.

İtfaiye kurtardı

Ekipler, Ömer Faruk Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek şüpheli Ömer Faruk Y.'yi çıkardı.

Polis tarafından gözaltına alınan Ömer Faruk Y., verdiği ifadede kapkaç olaylarını Azad E. ve Özgür C. ile birlikte yaptığını, çaldıkları telefonu ise nereye sattıklarını itiraf etti. Azad E. ve Özgür C.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.