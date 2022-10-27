Turizm kenti Antalya’da cumartesi günü gece saatlerinde scooter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kentte tartışmaya yol açtı.

Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından scooter kullanıcılarına yönelik kent genelinde şok denetim gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı sahilinde yapılan denetimlerde scooter kullanıcıları tek tek durdurularak, sürüş kuralları hatırlatılıp uyarıldı.

Tek kişi tarafından kullanılması gereken scooterları iki kişi kullananlar ise ceza yemekten kaçamadı. 8 scooter kullanıcısına bu şekilde kullandığı için 427 TL para cezası uygulandı.

Scooterı iki kişi kullandığı için ceza kesilen İbrahim Ergen, "Bu scooterın bu şekilde kullanılacağının bilgisini daha önce bana kimse söylemedi. Beni durdurdular ve ceza uygulayacaklar. Ne kadar ceza yediğimi de bilmiyorum. Biz zaten bisiklet yolundan gidiyorduk. Benim bilgim yoktu, bana uyarı yapmanız lazım. Ben 5 yıldır televizyon izlemiyorum. Ben Türk vatandaşı olarak her şeyimi düzenli olarak ödüyorum" diyerek kendisini savundu.

Bir başka çift ise yine kurallardan haberleri olmadığını ifade ederek, görüntülenmelerini istemedi.

"Polis ekipleri ceza yazmakta haklıdır"

Ceza tutarının caydırıcı olmadığını belirten Özgür Erdoğdu ise, "Polis ekipleri ceza yazmakta haklıdır. Biz yolda kullanmasak da iki kişi bindiğimiz için ceza yazıldı. Doğru olanı beraber yapıyorlar. Ana yollarda kullanılmaması gerekir. Ben de araç kullanıyorum, kör noktada kalıyorlar. Ben bir daha kullanmam, çok da sık kullanmıyordum" dedi.

Bir scooterda 4 kişi

Diğer taraftan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta pes dedirtti. Görüntülerde, bir scootera 3 kişinin bindiği, bununla da kalmayarak kişinin omzuna bir çocuğun da oturduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.