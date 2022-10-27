Kule vinç operatörleri, metrelerce yüksekte, tehlikeyle burun buruna çalışıyor.

32 yaşındaki Mehmet Karayılan, yıllardır şantiyelerde. İstanbul'da en yüksek 385 metreye çıktığını söyleyen Karayılan, "Orada devasa bir görüntü var. Burada bizim yapacağımız en ufak hata ölümle sonuçlanır. Kule vinç operatörü çok dikkatli olacak." dedi.

Bir kule vinç operatörü, inşaatın bel kemiğini oluşturuyor. Onlar şantiyeye gelmeden hiçbir işe başlanamıyor.

Kuleye çıkmak ortalama 15 dakika sürüyor. Çoğu zaman mesai boyunca aşağı inilmiyor. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı inileceği zaman ise süre 7-8 dakikayı buluyor. Ancak tekrar yukarı çıkmak, aynı gün içinde bir hayli yorucu oluyor.

Saat 8 olduğunda çalışmaya başladıklarını aktaran Karayılan, kule vinç operatörleri olarak kabinleriyle bağdaştıklarını söyledi. Yemek ihtiyaçlarını kancayla aldıklarını kaydeden Karayılan, lavabo tuvalet gibi ihtiyaçları için mecburen aşağı indiklerini kaydetti.

Binalar onların alın teriyle yükseliyor. Günün yarısını bir metrekarelik kabinde tek başına geçiriyorlar. Hem hava şartlarıyla hem de kontrolü zor yüklerle başa çıkıyorlar.

Her zaman tek başlarına olduklarını dile getiren Karayılan, "Kabinimizle radyo, telefon ve telsizle iletişim kuruluyor. Akşama kadar biz bizeyiz, yani tekiz. Mesai arkadaşlarımız bunlar, başka kimse yok yanımızda." dedi.

Mehmet Karayılan zorluklarına rağmen işini severek yapıyor.

Kamera: Musa Toprak