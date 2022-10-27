Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da servis aracı devrildi: 11 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kömür ocağı sahasında servis aracının devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı.
Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren bir kömür ocağı sahasında işçileri taşıyan H.A. yönetimindeki servis aracı devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 10 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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