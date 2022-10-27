Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında İstanbul yönünden İzmir yönüne giden Bedrettin Demir'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu.

Otomobil daha sonra aynı yönde giden H.G. idaresindeki kamyona, ardından M.T. yönetimindeki tankere arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki yolculardan Tahir Demir ile Hıdır Erihaid hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bedrettin Demir ile yolculardan Ahmet Irgayan ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Demir ve Erihaid'in cenazeleri itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.