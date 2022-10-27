Telefon dolandırıcıları oyunları ortaya çıktıkça yeni yöntem deniyor. Bu kez savcının ismini kullandılar bir kişinin 121 bin lirasını aldılar.

İstanbul'da bir kişi, adının terör soruşturmasına karıştığını söyleyen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu iddia eden şüpheliye iki kez para gönderdi.

Telefondaki kişi, üçüncü kez para isteyince mağdur soluğu Çağlayan adliyesinde aldı. Başsavcıyla görüştükten sonra dolandırıldığını anladı.

Adliye çalışanını aradı

Bir başka arama ise İstanbul Adliyesindeki bir çalışana geldi. Telefondaki kişi bir Başsavcı vekilinin adını kullanarak kendisine bir dosya ile ilgili ulaştığını söyledi.

Fakat ismini verdiği kişi savcı değil başsavcı vekiliydi. Başsavcı vekiline giderek kendisine gelen aramadan bahsedince gerçek ortaya çıktı.

Mağdurlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayetçi oldu. Her iki olayla ilgili savcılıkça iki ayrı soruşturma açıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.