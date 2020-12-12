Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye kırsalında, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünde PKK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, belirlenen sığınaklarda arama tarama çalışması yapıldı.
Jandarma komando, özel harekat ve komando timlerince tespit edilen sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, geri kalanlar imha edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele Komando
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