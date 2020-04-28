Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu'nda meydana geldi.

M.Ç. yönetimindeki otomobil, Sumbas Yolu kavşağında S.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan E.C.S., B.K. ve Z.M. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.