Haber Giriş: Kaynak: AA
Kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde kardeşler Tahir E., ile Serkan E., arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan E. kardeşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Tahir E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli kardeş ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: yaralı kavga bıçaklanmaSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 01:38
Sıradaki Haber
Sivas'ta bir köyde karantina kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz