Olay, saat 20.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Karakaya Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi.

37 yaşındaki Yusuf B., henüz belirlenemeyen nedenle komşusu Osman Ö. ile tartışmaya başladı.

Aile fertlerinin de katıldığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre kavga sırasında Yusuf B. ile babası Servet B.’nin tüfek ve tabancayla açtığı ateş sonucu, kavgayı ayırmaya çalışan Osman Ö.'nün yakını Ali Nafi Ekici, olay yerinde hayatını kaybetti.

Osman Ö., Kadir Ö., Çiçek Ö., Ramazan Ö. ve Berat Ö. ise vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

Ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Kavganın ardından Yusuf B., babası Servet B. ile ailesini de yanına alıp otomobille yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Konya kent merkezine kaçtı.

Kent merkezi girişinde polisin önlem aldığını gören Yusuf B. bu kez tali yollara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Yusuf B., yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesinde polis tarafından durdurulup yakalandı.

Şüpheliler Yusuf B. ve babası Servet B. gözaltına alındı. Yanlarındaki 2'si çocuk 3 kadın ile 2 erkek ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.