Haber Giriş: Kaynak: AA
Uyuşturucu denetimlerinde 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 4 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda 183 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram eroin, 1 silah, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
Araçlarda bulunan 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Etiketler: uyuşturucu gözaltı DenetimSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 01:10
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