EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 39 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 121 kilogram esrar, 64 kilogram eroin, 36 kilogram skunk, 12 kilogram metamfetamin, 6 bin kök kenevir ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve tüfek ile 81 bin 585 liraya el koyuldu. Operasyonlarda, 1261 kişi gözaltına alındı.