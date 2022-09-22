Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Osmaniye-Adana kara yolundaki geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterin de müdahaleye destek verdiği yangın, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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