Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 11 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
[Fotograf: AA]
Balıkesir'de 9 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 2 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesi gerçekleştirilecek.
Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Balıkesir'in Altıeylül, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 76 bin 261 lira 96 kuruş ile 974 bin 527 lira 48 kuruş arasında değişen 11 sahanın ihaleleri yapılacak.
İhaleler, 11 Ekim Salı günü 10.00-14.30 saatlerinde Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.
Etiketler: Balıkesir
Son Haberler
- 10:35
- 10:33
- 10:25
- 10:09
- 10:01
Sıradaki Haber
İstanbul'da güne sağanakla başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz