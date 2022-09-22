Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.