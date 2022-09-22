Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da güne sağanakla başladı
İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı.
Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.
Etiketler: İstanbul Sağanak Hava Durumu
Son Haberler
- 06:38
- 06:01
- 05:57
- 05:34
- 04:46
Sıradaki Haber
FSM Köprüsü Dünya Alzheimer Günü için mor renge büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz