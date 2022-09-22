Bursa'da kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne anahtarı üzerinde park ederek araçtan indi. Bunu fark eden şüpheliler araca binerek kaçtı.

Teslimattan dönen Cüneyt K. aracı bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla araç İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler, araçtaki içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin çalındığını belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.