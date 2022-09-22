Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 03:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kargo aracı çalındı: Teknolojik aletleri alıp aracı bıraktılar
[Fotograf: AA]
Bursa'da kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı aracı çalan şüpheliler, aracın içerisindeki teknolojik aletleri aldıktan sonra aracı bırakıp kaçtı.
Bursa'da kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne anahtarı üzerinde park ederek araçtan indi. Bunu fark eden şüpheliler araca binerek kaçtı.
Teslimattan dönen Cüneyt K. aracı bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin çalışmasıyla araç İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
Ekipler, araçtaki içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin çalındığını belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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