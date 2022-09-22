Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de sağanak sele dönüştü: Evlerin bahçe duvarı yıkıldı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi. Yollar göle dönerken 4 evin bahçe duvarı yıkıldı.
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Yeniyaylacık köyünde sele yol açtı.
Sel köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı.
Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile köyde çalışma yaptı.
Köy muhtarı Ömer Kara, gazetecilere, yağışın ardından oluşan selin bazı alanlara zarar verdiğini belirterek, su şebeke hattında da hasar meydana geldiğini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
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