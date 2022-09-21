Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 21:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sırp organize suç örgütü elebaşının öldürülmesiyle ilgili 12 kişi gözaltında
Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü elebaşı Jovica Vukatiç, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak 12 zanlı gözaltına alındı.
Sırbistan tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü yöneticisi Jovica Vukatiç Şişli'de otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili başlatılan çalışma sonucu 12 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, 11 sahte kimlik, 6 sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 silah ele geçirildi.
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