Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 20:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de mevsimin ilk karı yağdı
[Fotograf: İHA]
Bu hafta yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesine de mevsimin ilk karı yağdı.
Kayseri’de mevsimin ilk karı Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’nde bulunan dağlık alana yağdı.
Eylül ayında yağan kar dağlık alanın tepesini beyaza bürüdü.
Kar görüntüleri de mahallede yaşayan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kayseri Kar Yağışı
Son Haberler
- 20:47
- 20:12
- 19:43
- 19:46
- 19:29
Sıradaki Haber
Niğde'yi sağanak ve dolu vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz