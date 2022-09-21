Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 20:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Niğde'yi sağanak ve dolu vurdu
[Fotograf: DHA]
Niğde’nin Çamardı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde sel meydana geldi. Dolu sebebiyle de bazı elma bahçeleri zarar gördü.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle Bademdere, Çukurbağ ve Aras köylerindeki elma bahçeleri zarar gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Sağanak sonrası sel medyana gelirken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
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