Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı dolmuş savrulup motosiklete çarptı: O anlar kamerada
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir otomobil, dönüş yapan dolmuşa, savrulan dolmuş da motosiklete çarptı. 16 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Akçay Caddesi Semt Garajı mevkisinde kırmızı ışıkta geçen 35 yaşındaki S.C. idaresindeki otomobil, yan yoldan ana yola dönüş yapan 31 yaşındaki H.B'nin kullandığı Gaziemir-Basın Sitesi dolmuşuna çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan dolmuşun da Ö.F'nin kullandığı plakalı motosiklete çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Işık ihlali yapan otomobilin, dolmuşa çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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